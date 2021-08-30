Лукашенко рассказал об игре на «афганской скрипке»

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важно прийти к общей позиции по ситуации в Афганистане. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал на встрече с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом, пишет БЕЛТА.

Глава республики призвал государства-члены ШОС и ОДКБ к выработке консолидированной позиции, которая поможет афганскому народу «преодолеть эти все сложности и трудности». «Если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде», — подчеркнул он.

В происходящем в Афганистане Лукашенко обвинил Запад. «Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была. И, естественно, породили еще больший радикализм», — заявил президент. При этом он не исключил ответственности других стран. «Отчасти, может быть, и мы [виноваты]. Потому что мы так сидели и думали: нас это не коснется. А нет, все коснется», — отметил глава государства.

Лукашенко также поделился подробностями утренних телефонных переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По его словам, таджикский лидер, «как ближайший друг», рассказал ему об «очень напряженной ситуации» в Афганистане. Белорусский президент добавил, что сейчас перед Таджикистаном стоит важная и сложная задача по укреплению южной границы.

Ранее стало известно, что Лукашенко провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран ОДКБ по ситуации в Афганистане. Помимо Рахмона, он также созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что позднее глава республики проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.