Лукашенко созвонился с Путиным и Рахмоном для обсуждения ситуации в Афганистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел несколько телефонных разговоров с лидерами государств-членов Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По данным ведомства, сначала Лукашенко созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения вопросов, которые были вынесены на заседании ОДКБ в Душанбе, а также общего положения дел в Афганистане после ряда террористических атак радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Аналогичные вопросы Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Позднее состоится разговор белорусского лидера с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

27 августа Мирзиеев заявил о том, что талибы (запрещенная в России террористическая организация) пообещали руководству Узбекистана, что в сторону его военнослужащих не будет выпущено «ни одной пули», а границы страны останутся неприкосновенными. Политик отметил, что ради «мира и спокойствия» в своей стране готов договариваться с любыми группировками и движениями при наличии факторов, способных гарантировать ненападение.

Ранее Лукашенко сказал, что происходящее в Афганистане является «гигантским поражением» западной политики. По его мнению, ситуация в Афганистане прежде всего говорит о поражении политики Соединенных Штатов по «бездумному вооруженному насаждению так называемых принципов демократии». При этом Лукашенко подчеркнул, что Вашингтон мог совершенно осознанно дестабилизировать ситуацию в Афганистане.