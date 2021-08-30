Россия наладит отношения с талибами

Москва планирует налаживать отношения с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российской стороне необходимо поддерживать конструктивные контакты с любой властью в Афганистане. Он понадеялся, что талибы и мирные жители республики не будут использовать оставленное военными США оружие для развязывания гражданской войны.

28 августа Кабулов рассказал, что Россия «относительно комфортно» встретила приход боевиков «Талибана» к власти в Афганистане. По его словам, последние восемь лет Москва налаживала отношения с представителями власти в республике, в том числе, с талибами. Дипломат добавил, что «Талибан» подает обнадеживающие сигналы в вопросе формирования инклюзивного правительства.