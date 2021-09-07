Президент Таджикистана призвал усилить обороноспособность армии из-за талибов

В Таджикистане по случаю 30-летия независимости республики прошел военный парад, на котором выступил глава государства Эмомали Рахмон. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

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По его словам, сегодня из-за сложившейся в Афганистане ситуации вооруженные силы (ВС) республики должны находиться на высоком уровне боеготовности, так как «обстановка в некоторых регионах и странах мира станет еще более острой». Он призвал руководство ВС постоянно усиливать обороноспособность армии, чтобы обеспечить охрану государственной границы и защитить безопасность граждан Таджикистана.

«Улучшение оснащенности воинских частей и правоохранительных органов современной техникой и оборудованием, оружием и боеприпасами, а также финансовая и социальная поддержка военнослужащих являются одними из важнейших вопросов», — подчеркнул Рахмон.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась пообещал оказать помощь Таджикистану в случае появления угрозы со стороны Афганистана. Зась заявил, что переход территории Афганистана под контроль движения «Талибан» (запрещено в России) «вызывает глубокую обеспокоенность».

7 сентября начальник объединенного штаба ОДКБ на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии Анатолий Сидоров заявил, что на границе Таджикистана с Афганистаном складывается наиболее неблагоприятная ситуация. Он пояснил, что в регионе сохраняется высокий уровень активности террористических и экстремистских организаций.

