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Подразделения ПВО Узбекистана начали учения на границе с Афганистаном

Подразделения противовоздушной обороны Узбекистана начали учения на границе с Афганистаном
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Юго-Западного специального военного округа Узбекистана начали военные учения в Сурхандарьинской области на границе с Афганистаном. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным оборонного ведомства, маневры проходят на полигоне «Термез», через который в августе в страну попали сотни афганских беженцев и военных. Основной целью учений является совершенствование способностей воинских частей при боевых действиях в районах интенсивных полетов авиации.

Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было около 600 человек. Позже ведомство опровергло эту информацию.

Вечером 16 августа сообщалось, что узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном более 150 военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от талибов (Талибан», движение запрещено в России).

В середине августа власть в Афганистане захватили представители радикального движения «Талибан», а официальное руководство бежало из страны. Иностранные государства начали массовую эвакуацию дипломатов и граждан. Страну также захотели покинуть тысячи афганцев.

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