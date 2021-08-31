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Талибы гарантировали официальный статус узбекского языка в Афганистане

МИД Узбекистана: Талибы гарантировали официальный статус узбекского языка в Афганистане
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Фото: Reuters

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего власть в Афганистане, гарантировали узбекским властям сохранение в стране официального статуса узбекского языка. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана Юсуп Кабулжанов, сообщает Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

По его словам, узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. Кабулжанов подчеркнул, что талибы пообещали способствовать изучению и развитию узбекского языка в стране.

Дипломат добавил, что в ходе беседы представитель талибов опроверг информацию о том, что «Талибан» исключил из школьной программы изучение узбекского языка на территории Афганистана. «Некоторые неосведомленные аналитики и журналисты публикуют откровенно искаженную и лживую информацию в поисках "сомнительных сенсаций и жареных фактов"», — пояснил один из радикалов.

Ранее сообщалось, что талибы пообещали руководству Узбекистана, что в сторону его военнослужащих не будет выпущено «ни одной пули», а границы страны останутся неприкосновенными. Президент Шавкат Мирзиеев отметил, что ради мира и спокойствия в своей стране готов договариваться с любыми группировками и движениями при наличии факторов, способных гарантировать ненападение.

15 августа боевики «Талибана» сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Они пообещали в скором времени объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан.

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