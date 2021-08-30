Узбекистан опроверг сообщения об открытии границы с Афганистаном

Граница Узбекистана и Афганистана остается закрытой, поэтому любые попытки пересечь ее будут пресекаться согласно законодательству республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана, опровергая информацию о том, что власти республики готовы открыть границу для бегущих от «Талибана» (радикальное движение запрещено в России) афганцев.

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По данным внешнеполитического ведомства, из соображений безопасности контрольно-пропускной пункт (КПП) «Термез», через который афганцы обычно попадали по земле на территорию Узбекистана, закрыт, и в ближайшее время его открытие не планируется. В МИД также отметили, что республика не принимает беженцев, а только способствует их транзиту в другие страны.

Помимо этого, в сообщении напомнили о том, что Узбекистан привержен поддержанию добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны.

Вечером 16 августа сообщалось, что узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном более 150 военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от талибов.

Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана заявила о том, что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было около 600 человек. Позднее ведомство опровергло эту информацию.

18 августа стало известно, что Узбекистан временно разместил около 650 военнослужащих афганской армии, сбежавших от власти талибов в COVID-центре близ местного военного полигона.

