Узбекистан назвал талибов неоспоримым фактором афганского общества

Первый замминистра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев назвал радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) неоспоримым фактором общества в Афганистане. Об этом 26 августа сообщает РИА Новости.

«"Талибан" пришел к власти в Афганистане, и можно сказать, что они полностью контролируют страну», — заявил Арзиев в ходе выступления в сенате Узбекистана.

Замглавы МИД отметил, что Ташкент уже несколько лет поддерживает контакты с представителями движения. «И, конечно же, мы рассматриваем "Талибан" как неоспоримый фактор афганского общества», — подчеркнул Арзиев.

Он добавил, что Узбекистан поддерживает формирование в Афганистане правительства, которое будет учитывать интересы всех политических сил.

Ранее сообщалось, что Узбекистан временно разместил около 650 военнослужащих афганской армии, сбежавших от власти талибов в COVID-центре близ местного военного полигона.

«Талибан» начал наступление в Афганистане на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики объявили, что контролируют всю территорию страны.