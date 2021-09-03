Токаев назвал отличия между афганскими и постсоветскими узбеками

Токаев рассказал об отличиях между узбеками из Афганистана и Узбекистана

Между узбеками из Афганистана и Узбекистана существуют очевидные отличия. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал во время заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Он ответил на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ, журналиста Сергея Брилева о внешних различиях между узбеками из двух разных стран. По словам Токаева, можно без проблем отличить выходца с афганской территории от человека, проживавшего на постсоветском пространстве. «Во всяком случае, мы же все вышли из Советского Союза, и отличить человека, который жил в СССР и теперь живет на территории, когда-то входившей в Советский Союз, совершенно легко», — пояснил он.

В качестве другой отличительной черты он назвал речь и напомнил, что в Афганистане в основном говорят на языках иранской группы, а в Узбекистане — на тюркском узбекском.

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Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявил, что представители радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) гарантировали узбекским властям, что сохранят в Афганистане официальный статус узбекского языка и будут способствовать его изучению и развитию.

15 августа боевики «Талибана» объявили о взятии под контроль всей афганской территории. Кроме того, они анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан.