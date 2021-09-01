Талибы пообещали помочь Узбекистану построить железную дорогу в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило о «конструктивной роли» Узбекистана в «мирном процессе» в Афганистане. Об этом официальный представитель узбекского Министерства иностранных дел (МИД) Юсуп Кабулжанов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, свидетельством этому является поздравление пресс-секретаря «Талибана» Мохаммада Сухейля Шахина в связи с 30-летием независимости Узбекистана.

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В нем говорится о заинтересованности талибов «в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана», в частности — строительства железной дороги и линии электропередач. При этом Шахин пообещал, что нынешнее афганское руководство поддержит «узбекских партнеров» в их начинаниях.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что между Ташкентом и «Талибаном» существует договоренность о ненападении. Он также рассказал о попытках наладить контакт с боевиками, «когда еще ни одна страна не контактировала с ними», и готовности ради «мира и спокойствия» вести диалог с любыми группировками.

15 августа боевики талибы объявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана. Кроме того, радикалы сообщили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.