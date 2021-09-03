Казахстан начал внезапную проверку боеготовности войск

Министерство обороны Казахстана распорядилось начать внезапную проверку в Вооруженных силах страны для анализа их боеготовности. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По приказу командования, по тревоге были подняты части десантно-штурмовых войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Подразделения отправляются на переброску в другие регионы страны. «В учебных целях спланировано привлечение самолетов авиакомпаний гражданской авиации для переброски личного состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне проверки местные органы военного управления начали призыв некоторых категорий военнообязанных из запаса. «Этим проверяются возможности по мобилизации военно-обученного резерва», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны республики Нурлана Ермекбаева после ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области. Глава ведомства подал рапорт по собственному желанию на фоне известий о появлении жертв после происшествия.