Президент Казахстана принял отставку министра обороны после ЧП на военной базе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны республики Нурлана Ермекбаева после ЧП на складе боеприпасов в Жамбылской области, жертвами которого стали 15 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — написал Уали.

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области произошла серия взрывов, после чего в воздух начали взлетать боеприпасы. В результате ЧП были эвакуированы 700 жителей близлежащих сел, около 90 человек пострадали, погибли 15 человек. 29 августа на военной базе прогремел еще один взрыв, пострадавших не было.

По данным Министерства обороны Казахстана, причиной случившегося стал пожар на складе, где хранились преимущественно инженерные снаряды. При этом руководство страны исключило версию умышленного поджога или диверсии. После инцидента министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал заявление об отставке.

Тогда глава оборонного ведомства заявил, что принял для себя решение в первые минуты после сообщений о взрывах, однако сначала он намерен сделать все возможное для ликвидации последствий взрывов.