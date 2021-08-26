Взрыв на складе с боеприпасами в Казахстане попал на видео

В Казахстане на военном складе в Жамбыльской области произошел мощный взрыв. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

По данным Министерства обороны Казахстана, взрыв, который попал на видео, произошел около 19:00 по местному времени (около 16:00 по Москве) в результате возгорания возле одного из складов на территории воинской части. В ведомстве подчеркнули, что там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, не обладающие большой дальностью разлета.

К тушению пожара были привлечены пожарные команды со спецтехникой. В целях безопасности власти организовали эвакуацию населения из близлежащих домов.

По словам местных жителей, на территории воинской части продолжают греметь взрывы. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадало 32 человека. Погибли три человека, в том числе двое военнослужащих.