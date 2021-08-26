На складе с боеприпасами в Казахстане прогремело шесть взрывов

На военном складе в Жамбыльской области Казахстана произошло шесть взрывов

В Казахстане на военном складе в Жамбыльской области прогремело шесть взрывов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Ранее сообщалось только о трех взрывах. На складе воинской части, где произошло ЧП, хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

По данным министерства обороны республики, взрыв произошел около 19:00 по местному времени (около 16:00 по Москве) в результате возгорания возле одного из складов на территории воинской части. В ведомстве подчеркнули, что там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, не обладающие большой дальностью разлета.

К тушению пожара были привлечены пожарные команды со спецтехникой. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter сообщил, что в целях безопасности власти организовали эвакуацию населения из близлежащих сел.

По словам местных жителей, на территории воинской части продолжают греметь взрывы. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали 32 человека. Погибли трое, в том числе двое военнослужащих.

