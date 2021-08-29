В Казахстане на складе с боеприпасами произошел еще один взрыв

В Минобороны Казахстана сообщили о новом взрыве на складе боеприпасов

На территории воинской части в Жамбылской области Казахстана произошел еще один взрыв. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики, пишет «Sputnik Казахстан».

В ведомстве рассказали, что на складе инженерных боеприпасов, где 26 августа случился пожар, «был зафиксирован хлопок».

Отмечается, что на месте взрыва не было людей и никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.

Предыдущие взрывы на складе боеприпасов в Казахстане произошли в четверг, 26 августа. По данным Минобороны республики, в месте возникновения пожара хранились преимущественно инженерные снаряды, не обладающие большой дальностью разлета. Руководство республики исключило версию умышленного поджога или диверсии. После инцидента заявление об отставке подал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.