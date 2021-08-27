В Казахстане назвали возможную причину пожара на складе с боеприпасами

Министерство обороны Казахстана не исключило версию поджога на складе с боеприпасами

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что ведомство рассматривает версию поджога на складе с боеприпасами на юге республики, сообщает РИА Новости.

«Мы не исключаем различные причины — это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», — заявил Ермекбаев на пресс-конференции.

По данным оборонного ведомства республики, взрыв произошел около 19:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) в результате возгорания возле одного из складов на территории воинской части. В Минобороны отметили, что на складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, не обладающие большой дальностью разлета.

К тушению пожара привлекли пожарные команды со спецтехникой. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в целях безопасности власти организовали эвакуацию населения из близлежащих сел.

Ранее появилось видео с разлетающимися от взрыва боеприпасами на складе. Сообщалось, что число жертв достигло 60 человек, 11 из которых — военные.