Число жертв взрыва на складе с боеприпасами в Казахстане выросло до 60

Число жертв ЧП на военном складе в Жамбыльской области Казахстана выросло до 60

Число жертв взрыва на военном складе в Жамбыльской области Казахстана выросло с 30 до 60 человек. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

По данным источника, 11 из них являются военнослужащими. Все пострадавшие поступили в городскую больницу №1 города Тараза. На место ЧП съезжаются машины скорой помощи, проходит эвакуация жителей близлежащих сел. Все дороги к месту происшествия перекрыты.

На место взрыва прибыл глава области Бердибек Сапарбаев. Он обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике, оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее местные власти сообщили о том, что на складе, где хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, прогремело всего 6 взрывов.

По данным Министерства обороны республики, взрыв произошел около 19:00 по местному времени (около 16:00 по Москве) в результате возгорания возле одного из складов на территории воинской части. В ведомстве подчеркнули, что там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, не обладающие большой дальностью разлета.

К тушению пожара были привлечены пожарные команды со спецтехникой. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter сообщил, что в целях безопасности власти организовали эвакуацию населения из близлежащих сел.

По словам местных жителей, на территории воинской части продолжают греметь взрывы. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали 32 человека. Погибли трое, в том числе двое военнослужащих.