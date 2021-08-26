Появилось видео с разлетающимися от взрыва боеприпасами на складе в Казахстане

После мощного взрыва на военном складе в Казахстане разлетелись боеприпасы

После мощного взрыва на военном складе в Жамбыльской области Казахстана разлетелись боеприпасы. Видео ЧП опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

На записи видно, как из огромного пламени вверх взметнулись боеприпасы. Число жертв взрыва выросло с 30 до 60 человек, 11 из них — военные.

На место происшествия прибыл глава области Бердибек Сапарбаев. Он обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике, оставаться дома и не подходить к окнам. Ранее местные власти сообщили о том, что на складе прогремело всего шесть взрывов.

По данным Министерства обороны республики, взрыв произошел около 19:00 по местному времени (16:00 по Москве) в результате возгорания возле одного из складов на территории воинской части. В ведомстве подчеркнули, что там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, не обладающие большой дальностью разлета.

К тушению пожара были привлечены пожарные команды со спецтехникой. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в целях безопасности власти организовали эвакуацию населения из близлежащих сел.

По словам местных жителей, на территории воинской части продолжают греметь взрывы. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали 32 человека. Погибли трое, в том числе двое военнослужащих.