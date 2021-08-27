Министр обороны Казахстана решил подать в отставку после взрывов боеприпасов

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что решил подать в отставку после взрыва и пожаров на складе с боеприпасами. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает Nur.kz.

«Сейчас моя главная цель — скорейшая ликвидация последствий произошедшего. Если вас интересует вопрос об отставке, то в первую же минуту после сообщений о взрывах я принял для себя решение. Я буду просить об отставке — решение за руководством страны», — пообещал глава Минобороны, отвечая на вопросы журналистов.

ЧП на складе в Жамбылской области случилось накануне. В результате взрывов и последовавшего за ними пожара погибли четверо военнослужащих, еще несколько пропали без вести. Около 90 человек получили ранения.

Возбуждено уголовное дело. По данным властей, причиной взрывов мог стать хранившийся на складе тротил. Не исключается версия умышленного поджога или диверсии.

Ермекбаев занял пост министра обороны в августе 2018 года, ему 58 лет.