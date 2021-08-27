Более 500 тонн тротила хранилось на загоревшихся складах в Казахстане

Более 500 тонн тротила хранилось на складе боеприпасов в Казахстане, на котором произошел пожар, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали, пишет РИА Новости.

Как отметил специалист, радиус отлета обломков составил два километра. Он уточнил, что на загоревшемся складе военной части находилось 500 тонн тротила. Рядом с очагом пожара расположены три населенных пункта, более 700 жителей эвакуированы.

Первый взрыв в результате возгорания прогремел в воинской части в казахстанском городе Тараз в четверг, 26 августа, около 19:00 по местному времени (16:00 по Москве). Как передает министерство обороны страны, с момента начала пожара произошло около десяти взрывов. Пострадали 90 человек. Из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Шестеро — в тяжелом состоянии.

Ранее министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что ведомство рассматривает версию поджога на складе с боеприпасами. Среди других вероятных причин: нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, диверсия.