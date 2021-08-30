В Казахстане объяснили локализацию возгорания при взрывоопасности боеприпасов

Военные, начавшие локализацию возгорания на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, были уверены, что пожар не повлечет за собой взрывов хранившихся там инженерных боеприпасов из-за их технических характеристик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики со ссылкой на заместителя командира войсковой части Руслана Джилкибаева.

По его словам, боеприпасы, согласно описанию, были невзрывоопасны. Он объяснил, что пожарная команда воинской части сразу начала тушение, пока остальные помогали эвакуировать людей и охранять военные объекты. Джилкибаев добавил, что причину взрывов установят квалифицированные эксперты.

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области произошла серия взрывов, после чего в воздух начали взлетать боеприпасы. В результате ЧП были эвакуированы 700 жителей близлежащих сел, около 90 человек пострадали, погибли 15 человек.

По данным Министерства обороны Казахстана, причиной случившегося стал пожар на складе, где хранились преимущественно инженерные снаряды. При этом руководство страны исключило версию умышленного поджога или диверсии. После инцидента министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал заявление об отставке.