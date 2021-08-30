Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане выросло до 15

При взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана погибли 15 человек

Число погибших при серии взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана выросло до 15 человек. Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

Военные саперы нашли на месте тело еще одного человека, который погиб в результате происшествия. Его личность устанавливается. Также продолжаются поиски одного пропавшего человека.

Сообщается, что среди погибших есть как военные, так и сотрудники органов гражданской защиты.

26 августа на территории воинской части в Жамбылской области произошла серия взрывов. По данным Министерства обороны Казахстана, причиной случившегося стал пожар на складе, где хранились преимущественно инженерные снаряды. При этом руководство страны исключило версию умышленного поджога или диверсии. После инцидента министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал заявление об отставке.