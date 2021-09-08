Россия
 
Последние новости
В МЧС подтвердили гибель с Зиничевым известного кинорежиссера
Помощник российского прокурора получил взятку за свое бездействие
Известный певец продаст квартиру в Москве и поужинает с покупателем
Верховная Рада провалила голосование о статусе главного союзника США
Лукашенко предложил отказаться от приема обратно нелегалов из ЕС
Нурмагомедов ответил на обвинения в провале взвешивания перед боем с Гейджи
Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии
Певице Глюкозе на два дня отшибло память после таблетки от Лолиты
Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран»
Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совбезе России опровергли планы встречи Патрушева с директором ЦРУ в Индии

В аппарате Совбеза России опровергли планы встречи Патрушева с директором ЦРУ в Индии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе своего визита в Индию не встречался с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом и не планировал подобных мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата ведомства Евгений Аношин, сообщает ТАСС в среду, 8 сентября.

По словам представителя Совбеза, Патрушев в Нью-Дели «проводит встречи с руководителями целого ряда ведомств Индии и с руководством республики».

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

При этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможной встрече Патрушева с директором ЦРУ.

Секретарь Совбеза России прибыл в Нью-Дели для проведения консультаций по вопросам безопасности с руководством страны. Ожидается, что Патрушев встретится с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также с премьер-министром республики Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Патрушев заявил о нежизнеспособности построенных Западом режимов
Патрушев оценил предпосылки для ввода российского контингента в Афганистан
Патрушев рассказал о попытках США продвинуть своих агентов в российскую власть