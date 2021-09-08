В Совбезе России опровергли планы встречи Патрушева с директором ЦРУ в Индии

В аппарате Совбеза России опровергли планы встречи Патрушева с директором ЦРУ в Индии

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в ходе своего визита в Индию не встречался с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом и не планировал подобных мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата ведомства Евгений Аношин, сообщает ТАСС в среду, 8 сентября.

По словам представителя Совбеза, Патрушев в Нью-Дели «проводит встречи с руководителями целого ряда ведомств Индии и с руководством республики».

При этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможной встрече Патрушева с директором ЦРУ.

Секретарь Совбеза России прибыл в Нью-Дели для проведения консультаций по вопросам безопасности с руководством страны. Ожидается, что Патрушев встретится с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, а также с премьер-министром республики Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.