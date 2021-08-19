Патрушев рассказал о попытках США продвинуть своих агентов в российскую власть

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США пытаются продвинуть в российскую власть своих агентов влияния. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

По его словам, целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций предпринимают попытки оказать влияние на избирательные кампании в России. Патрушев отметил, что для этого они стремятся нагнетать социальную напряженность в российском обществе. Задача вмешательства во внутренние дела Москвы остается у Вашингтона, подчеркнул он.

При этом секретарь Совета безопасности добавил, что у США и без какого-либо внешнего вмешательства много проблем. Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения, объяснил он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров на совместной встрече комиссии СФ по защите госсуверенитета и ЦИК с дипломатами стран ОБСЕ заявил, что Запад продолжает пытаться вмешаться в подготовку и проведение выборов в Госдуму. «Комиссия фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны ряда стран-членов ОБСЕ», — заявил сенатор.

