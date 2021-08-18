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МИД обвинил НАТО в использовании Навального для вмешательства в дела России

В МИД заявили, что «дело Навального» используется в целях нападения на Россию
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Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Входящие в НАТО страны подхватывают информационные вбросы команды Алексея Навального (учредителя ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), чтобы вмешаться в дела России. Об этом заявили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Уточняется, что удержание фигуры Навального в новостной повестке в частности используется для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября. В МИД также подчеркнули, что западные страны используют шумиху вокруг Навального, которая искусственно создается «при их же непосредственном вкладе». При этом «дело Навального» разыграно в целях нападения на Россию на площадках различных международных организаций, добавили в ведомстве.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политику оказали срочную медицинскую помощь. 22 августа его доставили в частную клинику в Берлине, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». В свою очередь, российские врачи сообщали, что яда не обнаружили.

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