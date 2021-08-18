В Госдуме объяснили решение признать «Голос» иноагентом

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев объяснил решение Министерства юстиции признать общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» иностранным агентом. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Пискарев назвал решение Минюста ожидаемым, так как заработал закон, обязывающий незарегистрированные организации, получающие финансирование из-за рубежа, отчитываться о поступающих средствах и их расходовании. Он добавил, что раскрытие зарубежных спонсоров «Голоса» и заказчиков информационных кампаний будет в интересах российских граждан. «Все мы вправе знать, что из себя представляет тот или иной политический игрок и чьи интересы он отстаивает в России», — сказал политик.

Ранее Минюст России признал движение «Голос» иноагентом. Оно внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» является объединением граждан России, занимающимся независимым наблюдением за выборами.