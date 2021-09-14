Путин с Лукашенко обсудили итоги учений «Запад-2021» и ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили ряд вопросов, которые касаются итогов совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад-2021» и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

13 сентября Владимир Путин прилетел на учения «Запад-2021». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил ему, что в маневрах задействованы порядка 20 тысяч человек личного состава, 5,6 тысячи единиц вооружений и военной техники, около 160 танков, свыше 100 самолетов и более 100 вертолетов. Помимо этого, на полигоне располагаются 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе других государств.

Стратегические учения России и Белоруссии проводят раз в два года, уточняется на сайте Кремля. В этом году практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, которые находятся в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти белорусских полигонах.