Стали известны сроки визита Путина в Минск

Президент России Владимир Путин в середине октября планирует совершить визит в Белоруссию, чтобы принять участие в саммите Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он не назвал точной даты поездки российского лидера, указав лишь что Кремль прорабатывает такую возможность. «Да, такие планы есть», — сказал Песков.

О желании Путина посетить Минск 12 сентября сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, политик совершит визит в страну «где-то 15 октября», однако конкретика по этому вопросу станет известна позднее.

Ранее Лукашенко и Путин согласовали перечень российского вооружения, которое будет поставлено республике до 2025 года. Речь идет о контрактах на покупку техники стоимостью примерно в один миллиард долларов. Лидеры двух стран также обсудили возможность продажи Минску зенитно-ракетных комплексов С-400.