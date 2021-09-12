Лукашенко раскрыл стоимость поставок российского вооружения Белоруссии

Белоруссия закупит российское вооружение более чем на миллиард долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин согласовали перечень российского вооружения, которое будет поставлено Белоруссии до 2025 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко раскрыл стоимость поставок. По данным агентства, Белоруссия закупит оружие более чем на миллиард долларов.

Президент заявил, что основное внимание на переговорах в Кремле было уделено вопросам обороны и безопасности. Лукашенко и Путин обсуждали перспективы поставки в Белоруссию зенитно-ракетных комплексов С-400.

9 августа Александр Лукашенко пообещал разместить в Белоруссии «всю российскую армию», если появится такая необходимость. По его мнению, иностранные государства не должны быть озабочены этим вопросом, так как на территории Европы размещены «миллионы» американских военных объектов.