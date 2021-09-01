Лукашенко высказался о необходимости военных учений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости совместных военных учений с Россией, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что учения проводятся, чтобы тренировать Вооруженные Силы «на случай, если не дай бог». По его словам, в 2020 году Белоруссии пришлось половину армии приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи.

«У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией. Вооруженные силы двух стран очень похожи, но слаживание должно быть, — заявил Лукашенко. — Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять».

С 10 по 16 сентября в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства.

МИД Латвии допустил столкновение России и НАТО из-за маневров. Лукашенко заявил, что учения не носят захватнический характер. «Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем», — отметил он