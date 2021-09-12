Лукашенко согласовал визит Путина в Минск

Александр Лукашенко: Владимир Путин приедет в октябре в Минск на саммит СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин согласовали даты визита российского лидера в Минск. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что Путин посетит Белоруссию в рамках саммита СНГ. «Он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ (...), и мы обсудим конкретику», — отметил президент.

Ранее Александр Лукашенко согласовал с Путиным перечень российского вооружения, которое будет поставлено Белоруссии до 2025 года. Белоруссия планирует потратить более одного миллиарда долларов на покупку оружия у России.

9 сентября в Белоруссии начались совместные с Россией стратегические учения «Запад-2021». «Убежден, что учение продемонстрирует высокую готовность армий наших стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства», — отметил руководитель учений, начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич.