Путин прилетел на учения «Запад-2021»

Путин и Шойгу прибыли на полигон Мулино для наблюдения за учениями «Запад-2021»

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу прилетели на полигон Мулино в Нижегородскую область. Там они будут наблюдать за основным этапом российско-белорусских учений «Запад-2021». Видео прибытия опубликовано в Telegram-канале «RIA_Kremlinpool».

По данным РИА Новости, с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии пройдет практическая фаза учений.

В ходе основного этапа Вооруженные силы России совместно с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии и Монголии отработают действия по отражению наступления противника. Кроме того, они отработают ведение маневренной обороны и нанесение сосредоточенного огневого удара по вклинившейся группировки условного противника.ъ

В учениях «Запад-2021» примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов и более 700 единиц боевой техники.