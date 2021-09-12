В России ночью впервые провели массовое десантирование 600 военных

На учениях «Запад-2021», которые проходят в Псковской области, впервые провели ночью массовое десантирование 600 военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», — говорится в сообщении.

В десантировании задействовали 20 самолетов Ил-76, они одновременно осуществляли выброску подразделений ВДВ с высоты от 600 до 4000 метров. «Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50, а управление воздушным строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ», — уточнили в Минобороны.