В Киеве заявили о нахождении Украины в состоянии третьей мировой войны

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что страна сейчас фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По ее словам, новая война носит гибридный характер и не связана с массовым уничтожением людей. Вице-премьер подчеркнула, что с 2014 года «весь цивилизованный мир был единогласным» и осуждал эту войну, однако после Россия прибегла к определенным шагам, чтобы разбить это единство. Очень важно дать Москве отпор путем введения санкций или с помощью каких-то других специальных инструментов, резюмировала Стефанишина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая российско-белорусские военные учения, заявил, что сценарии, которые разыгрываются на «Западе-2021», несут очень большие риски. «Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», — сказал глава украинского дипломатического ведомства.

Российско-белорусские стратегические маневры «Запад-2021» проводятся с 10 по 16 сентября.

