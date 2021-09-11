На Украине заявили о больших рисках российско-белорусских учений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая российско-белорусские военные учения, заявил, что сценарии, которые разыгрываются на «Западе-2021» несут очень большие риски. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

«Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», — сказал глава украинского дипломатического ведомства.

Российско-белорусские стратегические маневры «Запад-2021» проводятся с 10 по 16 сентября. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники а также до 15 кораблей.

Ранее бывший глава ведомства Павел Климкин заявил, что начавшиеся учения «Запад-2021» демонстрируют желание России окружить Украину с трех сторон и призвал Киев просить помощи у НАТО. Также он выразил мнение, что Россия готовится «проглотить» Белоруссию.