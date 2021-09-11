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В НАТО высказались об учениях России и Белоруссии «на пороге Европы»

Источник в НАТО: России и РБ стоит вести себя «предсказуемо» на учениях «Запад-2021»
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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В ходе «огромных» учений «Запад-2021», проходящих «на пороге Европы», России и Белоруссии стоит придерживаться предсказуемого поведения и избегать рисков. Об этом со ссылкой на экспертов и источники в Североатлантическом альянсе пишет британский таблоид Mirror.

«Мы сохраняем каналы коммуникации с Россией, в соответствии с нашей политикой двоякой направленности — сочетанием обороны и сдерживания с диалогом. Мы также продолжаем контакт с Минском», — заявил источник газеты в НАТО. По его словам, в ситуации таких масштабных учений важно избегать любых неприятных инцидентов.

Ранее сообщалось, что на Украине в конце сентября пройдут учения «Объединенные усилия-2021» с участием военных стран-членов НАТО. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, эти маневры станут симметричным ответом на учения России и Белоруссии, которые являются проявлением российской агрессии и угрозой национальной безопасности Украины и стран Евросоюза.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября и продолжатся до 16 сентября на полигонах обеих стран. Планируется, что во время учений военнослужащие отработают использование группировок войск в целях защиты Союзного государства. При этом стороны заверили Украину и ЕС, что учения носят сугубо оборонительный характер и не угрожают безопасности и суверенитету других государств.

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