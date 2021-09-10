В Британии заявили о новом вызове Путина Западу

Масштабные совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», стартовавшие в пятницу, 10 сентября, стали новым вызовом, который российский президент Владимир Путин бросил западным странам. Об этом заявило Daily Mail.

Как отмечает британское издание, военные маневры, в которых примут участие порядка 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, почти 300 танков и 15 кораблей, уже вызвали серьезные опасения среди стран НАТО. В частности, участники Североатлантического альянса встревожены тем, что учения пройдут и на территории Белоруссии, которая по факту является «квазибуферной зоной» между Россией и Европой, пишет Daily Mail.

Кроме того, беспокойство Запада обусловлено и тем фактом, что подобные масштабные учения Россия проводит спустя всего несколько месяцев после того, как минувшей весной перемещения российских войск у границ с Украиной едва не привели к очередному обострению политического кризиса в регионе. Тогда Киев обвинял Москву в намеренном наращивании своего военного присутствия на границах.

Ранее сообщалось, что на Украине в конце сентября пройдут учения «Объединенные усилия-2021» с участием военных стран-членов НАТО. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, эти маневры станут симметричным ответом на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые являются фактором российской агрессии и угрозой национальной безопасности Украины и стран Европейского союза.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» начались 10 сентября и будут проходить до 16 сентября на полигонах обеих стран. Планируется, что во время учений военнослужащие отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства. При этом стороны заверили Украину и ЕС, что учения носят сугубо оборонительный характер и не несут угрозы безопасности и суверенитету других стран.

