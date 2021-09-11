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У границ России и Белоруссии заметили пять самолетов-разведчиков НАТО

В районе учений «Запад-2021» заметили сразу пять разведывательных самолетов НАТО
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Фото: Flight radar

Обстановку на полигонах одного из этапов совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» мониторят сразу пять разведывательных самолетов стран НАТО. Об этом со ссылкой на данные бортов сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Среди них — Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk, Northrop Grumman E-8C Joint STARS, Boeing P-8A Poseidon из ВВС США, Beech RC-12X Guardrail из Армейской авиации США, а также Gulfstream IV из ВВС Швеции.

Учения проходят с 10 по 16 сентября в акватории Балтийского моря, на девяти объектах в России и пяти полигонах в Белоруссии. В них участвуют около 200 тысяч человек личного состава, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники, из них 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 15 кораблей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что сценарии, которые рассматриваются во время учений, несут очень большие риски. До этого бывший глава ведомства Павел Климкин утверждал, что с их помощью Россия готовится окружить Украину с трех сторон.

В свою очередь руководитель учений, начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что те имеют сугубо оборонительную направленность и станут сигналом для всех, кто хочет говорить с Москвой и Минском с позиции силы.

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