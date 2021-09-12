Путин посетит «Запад-2021» в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин 13 сентября приедет в Нижегородскую область на основной этап учений «Запад-2021». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении пресс-службы уточняется, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии пройдут на полигоне Мулино.

Планируется, что в ходе основного этапа российские и белорусские военные вместе с представителями ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии «отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника».

Учения «Запад-2021» проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов и более 700 единиц боевой техники.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали даты визита российского лидера в Минск.