Россия
 
Последние новости
На Украине назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
Ведущий КВН оценил слова Зеленского о войне с Россией
Раскрыто содержимое чемоданчика Лукашенко
Талибы восстановили могилу Панджшерского Льва
Напавший на семью чеченцев в Стамбуле оказался террористом из Сирии
Москвичам пообещали «вторжение холода»
ЦСКА остался без победы в матче с аутсайдером РПЛ
В России оценили предложение секретаря СНБО Украины «избавиться от кириллицы»
Захарова раскритиковала Европу за эксперименты на детях и «зловонное безумие»
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин посетит «Запад-2021» в Нижегородской области

Владимир Путин 13 сентября посетит учения «Запад-2021» в Нижегородской области
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 13 сентября приедет в Нижегородскую область на основной этап учений «Запад-2021». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении пресс-службы уточняется, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии пройдут на полигоне Мулино.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Планируется, что в ходе основного этапа российские и белорусские военные вместе с представителями ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии «отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника».

Учения «Запад-2021» проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов и более 700 единиц боевой техники.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали даты визита российского лидера в Минск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России ночью впервые провели массовое десантирование 600 военных
Лукашенко согласовал визит Путина в Минск
В Киеве заявили о нахождении Украины в состоянии третьей мировой войны