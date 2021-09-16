Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму

Президент России Владимир Путин 16 сентября обратился к россиянам перед выборами в Государственную Думу. Видеообращение президента опубликовано в четверг, 16 сентября, на сайте Кремля.

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! В ближайшие дни: 17, 18 и 19 сентября состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — отметил президент.

Также Путин добавил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную и патриотическую гражданскую позицию, а также на стремление россиян избрать депутатов, которые будут «работать на благо» во имя любимой Родины, в интересах народа и каждого гражданина России.

Ранее глава государства заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. В связи с этим президент России в режиме видеоконференции будет участвовать в запланированных на этой неделе в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Утром 17 сентября на территории России откроются почти 96 тысяч избирательных участков. 93,5 тысячи постоянных, привычных для избирателей, а также около 2,5 тысяч участков, которые были образованы в местах временного пребывания избирателей. Граждане России, которые находятся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков.