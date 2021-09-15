Песков раскрыл детали самоизоляции Путина после выявления COVID-19 в окружении

Президент России Владимир Путин не подключался к программе социального мониторинга, когда ушел на самоизоляцию после выявленных случаев COVID-19 в его окружении. Детали карантина главы государства раскрыл представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он уточнил, что режим работы главы государства, а также режим обеспечения безопасности президента не предусматривает участия в соответствующих программах. Кроме того, Песков напомнил, что Путин не пользуется гаджетом, необходимым для программы соцмониторинга.

Ранее представитель Кремля заявил, что Владимир Путин, который накануне ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев COVID-19 в его окружении, чувствует себя прекрасно. Он также добавил, что не знает, сколько глава государства пробудет на карантине. По его словам, такое решение принимают врачи.