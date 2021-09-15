Кремль отверг возможность нового локдауна в России

Представитель Кремля Песков заявил, что речи о новом локдауне в России не идет

Речи о введении нового локдауна из-за пандемии COVID-19 в России не идет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас», — сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке новых мер по противодействию коронавирусу.

Он добавил, что у вирусологов есть разные мнения по поводу новой волны пандемии. «Что касается ожидания новой волны, какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее в сентябре возможность нового локдауна в России отвергла глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по словам Поповой, для отмены действующих ограничений нужно вакцинироваться от коронавируса.