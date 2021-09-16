Песков назвал минимальный срок самоизоляции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал минимальный срок самоизоляции президента России Владимира Путина.Об этом в четверг, 16 сентября, передает ТАСС.

По его словам, глава государства будет находиться на изоляции не меньше недели.

«Точную продолжительность сейчас сказать нельзя», — отметил он.

Песков также рассказал, что российский лидер проходит необходимое тестирование на коронавирус и работает в обычном режиме.

Ранее Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), упомянул, что будет находиться на самоизоляции несколько дней. Он рассказал также, что в его окружении окружении COVID-19 заболели «не один и не два», а несколько десятков человек. С одним из заразившихся Путин близко общался целый день.