Песков заявил об эффективности «Спутника V» после заражений в окружении Путина

Случаи заражения COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина не подвергают сомнению эффективность препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что «даже тот, кто вакцинирован, может стать инфицированным». Он добавил, что российская вакцина с достаточно высоким процентом защиты предохраняет от реанимации и смерти. Однако, по его словам, вирус можно «поймать» и переболеть в легкой форме.

Ранее Песков рассказал, что десятки заболевших COVID-19 в окружении главы государства — это люди, обеспечивающие его работу, быт, а также безопасность.

Владимир Путин будет соблюдать режим самоизоляции из-за того, что в его близком окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. Сам президент России при этом чувствует себя хорошо. По словам Дмитрия Пескова, у него высокие титры антител к COVID-19.