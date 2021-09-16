В Кремле раскрыли подробности о вспышке коронавируса в окружении Путина

Вспышка коронавируса в окружении президента России Владимира Путина произошла в сентябре, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что ему не известно ни об одном случае тяжелого течения болезни среди этих людей. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, почти все, кто работает в контакте с главой государства, прошли вакцинацию, что защищает их от тяжелого течения болезни.

Также Песков уточнил, что десятки заболевших коронавирусом в окружении президента — это люди, обеспечивающие его работу, быт, а также безопасность.

Ранее Путин рассказал, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся он близко общался целый день. В связи с этим глава государства объявил о вынужденном уходе на самоизоляцию. Участие в саммите ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе он примет в режиме онлайн.