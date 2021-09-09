Жителям Донбасса перед выборами в Госдуму начали раздавать российские паспорта

В СБУ вывили массовую выдачу российских паспортов в Донбассе перед выборами в Госдуму

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили массовую раздачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

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По данным ведомства, выдачу документов организовали власти народных республик, чтобы обеспечить участие жителей Донбасса в избирательном процессе. «С июня 2021 года по прямым указаниям из России принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами», — рассказали в СБУ.

В СБУ также подчеркнули, что паспорта оформляются в «несуществующем» подразделении Миграционной службы Ростовской области, поэтому обладатели документов не станут полноправными гражданами России и не смогут получать различные социальные гарантии и выплаты.

Предполагается, что жителей ДНР и ЛНР будут либо вывозить на избирательные пункты в приграничные города Ростовской области, либо им будет обеспечен доступ к электронному голосованию. При этом уточняется, что получившие паспорта жители Донбасса должны будут проголосовать за партию Владимира Путина «Единая Россия», для чего на территории республик были организованы агитационные кампании.

Ранее в Госдуме сообщили, что по упрощенной процедуре, запущенной в 2019 году, выдано уже 611 тысяч паспортов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причиной паспортизации невыполнение Украиной Минских соглашений. Политику Москвы дипломат сочла гуманитарным жестом, поводом для которого стала экономическая и транспортная блокада региона со стороны Киева.