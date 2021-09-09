В Киеве начался митинг за выборы в Донбассе

В Киеве около Верховной Рады начался большой митинг сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По данным журналистов, около 11 часов возле здания парламента собрались несколько тысяч митингующих. Организаторы акции ожидают, что в акции примут участие более 6 тысяч человек.

Отмечается, что протестующие выступают «за право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом» украинской власти, «за право на выборы в Донецкой и Луганской областях», «за мир», «за нормальные тарифы» и «за честные суды».

7 сентября возле Верховной Рады прошел митинг с требованием открыть воздушное пространство с Белоруссией. Его участники пришли с украинскими и белорусскими флагами, плакатами о дружбе двух стран и начали скандировать «Откройте небо!». Кроме того, один из активистов также развернул небольшой баннер с надписью «Слава России».