Журналисты закрытых украинских СМИ вышли на акцию протеста в Киеве

В Киеве прошла акция протеста с участием более 100 представителей закрытых украинских СМИ

Более 100 представителей украинских СМИ — в частности, закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — вышли на акцию протеста в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Более сотни журналистов закрытых телеканалов направились к Оперному театру, где проходило заключительное мероприятие саммита «Крымская платформа». Они хотят обратиться к лидерам иностранных государств, чтобы они «помогли остановить убийство свободы слова на Украине».

Ранее депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин рассказал, что после прихода Зеленского к власти происходит «что-то невообразимое». По его словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что украинцы голосовали за Зеленского в надежде на то, что он изменит политику предыдущего лидера Петра Порошенко.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.