В Раде рассказали о «невообразимых» действиях Зеленского после прихода к власти

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин рассказал, что после прихода президента Украины Владимира Зеленского к власти происходит «что-то невообразимое». Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

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По его словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что украинцы голосовали за Зеленского в надежде на то, что он изменит политику предыдущего лидера Петра Порошенко. Тем не менее, Зеленский полностью повторил политику Порошенко и, более того, начал позволять себе действия, о которых бывший глава государства и не мечтал, подчеркнул депутат.

Парламентарий также указал на введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции против интернет-издания «Страна.ua», депутата Андрея Деркача, а также Анатолия Шария и членов его семьи. Он охарактеризовал данные шаги как «дикость». «В общем, происходит что-то невообразимое. Представить, что в демократической стране, которой принято было считать Украину, может быть такое, никто не мог», — заключил Кузьмин.

Ранее Зеленский заявил о желании пойти на второй срок. Он сообщил, что за время своего президентства не успел реализовал все задуманные проекты, однако подчеркнул, что пока «очень рано» говорить о его втором сроке. «Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром», — отметил он. При этом на вопрос о желании переизбираться украинский лидер ответил, что «не просто рассматривает такую возможность».

