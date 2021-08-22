На Украине назвали «позором» поздравительную песню от посольства США

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович раскритиковал посольство США в Киеве за поздравление по случаю 30-летия независимости страны. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Рабинович заявил, что поздравительная песня от американских дипломатов на украинском языке стала унижением для коррупционеров на Украине, которого они в своей жизни еще не испытывали. Депутат отметил, что Афганистану за двадцать лет оккупации дали на разграбление три триллиона долларов, а Украине и ее коррупционным властям на 30-летие оккупации всего лишь записали поздравление с песней. «Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор», — резюмировал он.

Отмечается, что посольство США в Киеве опубликовало в социальной сети Instagram видео, на котором американские дипломаты исполняют песню «Мой друг» группы Kozak System.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что после краха США в Афганистане борьба за построение на Украине демократии бессмысленна. По словам политика, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году. «Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию», — отметил он.

